المغرب يعتقل 118 شخصًا بسبب التلاعب في تذاكر كأس أمم أفريقيا

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
المغرب يعتقل 118 شخصًا بسبب التلاعب في تذاكر كأس أمم أفريقيا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت السلطات المغربية اعتقال 118 شخصا على خلفية قضايا تتعلق بالمضاربة ⁠والاتجار غير المشروع بتذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وجرى إخضاع المشتبه بهم للتحقيقات القضائية بإشراف النيابات العامة المختصة، كما تقرر حبس عدد منهم، وإخلاء سبيل آخرين، وفقا لطبيعة الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.

وبحسب الإدارة العامة للأمن المغربية، رصدت منظومة اليقظة المعلوماتية التابعة للشرطة عشرات المنشورات على مواقع ​التواصل الاجتماعي تعرض بيع ​تذاكر المباريات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية وبطرق غير قانونية، الأمر الذي ​قاد إلى ‌تحريات تقنية وتدخلات ميدانية مكنت من تحديد هويات المشتبه ‌فيهم وتوقيفهم في عدد ‍من المدن التي تحتضن مباريات البطولة.

وبحسب المصدر، تتوزع الاتهامات المنسوبة للمشتبه بهم بين بيع تذاكر الدخول إلى الملاعب بطرق ​غير قانونية، والتزوير، والاعتداء على أنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات، إضافة إلى ​النصب والاحتيال على الراغبين في اقتناء التذاكر من السوق السوداء، فضلا عن إعداد ونشر أخبار زائفة مرتبطة بمنافسات كأس أمم أفريقيا.

وأكد المصدر ​أن النيابات العامة المختصة أمرت بفتح تحقيقات قضائية في حق جميع الموقوفين، ⁠حيث تم تقديم بعضهم في حالة اعتقال فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، ‍تبعاً لدرجة تورطهم وحجم الأفعال ‌المرتكبة.

وفي سياق متصل، تتواصل العمليات الأمنية بتنسيق كامل بين مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، لمكافحة جميع أشكال المضاربة في تذاكر المباريات، سواء عبر المراقبة المعلوماتية أو ‌عبر الحملات الميدانية الرامية إلى رصد المتورطين وتوقيفهم.

