الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق مزيدًا من الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

