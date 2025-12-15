المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا فيصل بن خالد يدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 بأكثر من 240 فرصة استثمارية وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان
خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني في نصف نهائي كأس العرب 2025، في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت بقطر.
وسجل لاعب المنتخب الأردني نزار الرشدان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، ليصعد المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب المغربي، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي في مباراة تحديد المركز الثالث.