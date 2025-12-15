المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني في نصف نهائي كأس العرب 2025، في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت بقطر.

وسجل لاعب المنتخب الأردني نزار الرشدان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، ليصعد المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب المغربي، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي في مباراة تحديد المركز الثالث.