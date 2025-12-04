المياه تُنفّذ مشروع شبكات الصرف الصحي بحي لبن في الرياض بتكلفة 31 مليون ريال

برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 تخصيص يوم الثلاثاء للدراسة والعمل عن بُعد في جامعة الأمير سلطان
أعلنت شركة المياه الوطنية، عن انتهائها من تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بأجزاء من حي لبن غرب مدينة الرياض، بتكلفة مالية قاربت (31) مليون ريال، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى دعم البُنية التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية.
وأوضحت أن المشروع تضمّن تنفيذ أكثر من (32) كيلومترًا طوليًا من شبكات الصرف الصحي، بهدف إيصال الخدمة إلى أكثر من (11) ألف مستفيد من سُكان الحي، مؤكدةً أن المشروع يأتي في إطار جهودها للحد من الأضرار البيئية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين جودة الخدمات البيئية المُقدّمة، ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده العاصمة الرياض.
وأكدت الشركة استمرارها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، وبما يضمن تقديم خدمات بيئية مستدامة ذات جودة عالية، وتحقيقًا لمستهدفات قطاع المياه ضمن رؤية السعودية 2030. داعية عملاءها في حي لبن لطلب الارتفاق بالخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).