مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

بهدف إيصال الخدمة إلى أكثر من 11 ألف مستفيد من سُكان الحي

المياه تُنفّذ مشروع شبكات الصرف الصحي بحي لبن في الرياض بتكلفة 31 مليون ريال

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
المياه تُنفّذ مشروع شبكات الصرف الصحي بحي لبن في الرياض بتكلفة 31 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة المياه الوطنية، عن انتهائها من تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بأجزاء من حي لبن غرب مدينة الرياض، بتكلفة مالية قاربت (31) مليون ريال، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى دعم البُنية التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية.

وأوضحت أن المشروع تضمّن تنفيذ أكثر من (32) كيلومترًا طوليًا من شبكات الصرف الصحي، بهدف إيصال الخدمة إلى أكثر من (11) ألف مستفيد من سُكان الحي، مؤكدةً أن المشروع يأتي في إطار جهودها للحد من الأضرار البيئية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين جودة الخدمات البيئية المُقدّمة، ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده العاصمة الرياض.

وأكدت الشركة استمرارها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، وبما يضمن تقديم خدمات بيئية مستدامة ذات جودة عالية، وتحقيقًا لمستهدفات قطاع المياه ضمن رؤية السعودية 2030. داعية عملاءها في حي لبن لطلب الارتفاق بالخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

