النيابة العامة: يُحظر إهمال الحيوانات أو تركها خارج الأماكن المخصصة

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أكّدت النيابة العامة حظر ترك الحيوانات في غير الأماكن المخصصة لها أو إهمالها، موضحة أن ذلك يُعد من صور الإضرار بالحيوانات.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها في منصة إكس، أن عدم توفير الظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات يُصنّف مخالفة صريحة لما نصّ عليه قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى حماية الحيوانات وضمان رعايتها وفق الضوابط النظامية.
يُحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة.#النيابة_العامة pic.twitter.com/D31XJT3tnH
— النيابة العامة (@ppgovsa) December 22, 2025