حصاد اليوم

النيابة العامة: يُحظر إهمال الحيوانات أو تركها خارج الأماكن المخصصة

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٣ مساءً
النيابة العامة: يُحظر إهمال الحيوانات أو تركها خارج الأماكن المخصصة
المواطن - فريق التحرير

أكّدت النيابة العامة حظر ترك الحيوانات في غير الأماكن المخصصة لها أو إهمالها، موضحة أن ذلك يُعد من صور الإضرار بالحيوانات.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في منصة إكس، أن عدم توفير الظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات يُصنّف مخالفة صريحة لما نصّ عليه قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى حماية الحيوانات وضمان رعايتها وفق الضوابط النظامية.

