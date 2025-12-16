الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير مستوى الجاهزية وحالة التأهب في المراكز الإسعافية، تحسّبًا لأي حالات طارئة -لا قدّر الله- قد تنجم عن التقلبات الجوية المصاحبة للأحوال الماطرة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر المحتملة جراء تقلبات الطقس، بما في ذلك الغبار والرياح وما قد يصاحبها من تدنٍ في مستوى الرؤية.

وأكد أن غرف العمليات في جاهزية تامة وعلى مدى الساعة لتلقي البلاغات الإسعافية عبر رقم الطوارئ (997)، إضافة إلى استقبال البلاغات من خلال تطبيقَي “أسعفني” و”المستجيب الأول”، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.