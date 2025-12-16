الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج “إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير مستوى الجاهزية وحالة التأهب في المراكز الإسعافية، تحسّبًا لأي حالات طارئة -لا قدّر الله- قد تنجم عن التقلبات الجوية المصاحبة للأحوال الماطرة.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر المحتملة جراء تقلبات الطقس، بما في ذلك الغبار والرياح وما قد يصاحبها من تدنٍ في مستوى الرؤية.
وأكد أن غرف العمليات في جاهزية تامة وعلى مدى الساعة لتلقي البلاغات الإسعافية عبر رقم الطوارئ (997)، إضافة إلى استقبال البلاغات من خلال تطبيقَي “أسعفني” و”المستجيب الأول”، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.