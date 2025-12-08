Icon

اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب
المواطن - فريق التحرير

اختتم المنتخب السعودي مساء أمس تحضيراته لمواجهة المنتخب المغربي، في اللقاء الذي سيقام اليوم الاثنين على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

الأخضر يواجه المغرب

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب في أكاديمية سباير، تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، إذ بدأت الحصة بمران الإحماء، أعقبه مران تكتيكي في مربعات، ثم مناورة على نصف مساحة الملعب، في إطار استعدادات المنتخب للمباراة الختامية بدور المجموعات.

يُذكر أن المنتخب السعودي ضمن تأهله إلى الدور القادم بعد فوزه على المنتخب العماني بنتيجة (2-1)، ومنتخب جزر القمر بنتيجة (3-1)، ليعتلي صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره المغربي لحسم الصدارة.

وأكد لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن العبود في تصريح لوسائل الإعلام، أن مواجهة المنتخب المغربي لن تكون سهلة، مع تطلع اللاعبين للفوز وحسم صدارة المجموعة، مشددًا على أن جميع المباريات مهمة، وليست هناك مباراة تحصيل حاصل، مع طموح المنتخب لتحقيق اللقب.

