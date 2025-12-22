انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الخميس المقبل في مَلهم

ينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يوم الخميس المقبل، حيث أكمل نادي الصقور السعودي استعداداته لاستقبال الصقارين من داخل المملكة وخارجها، في أكبر تجمُّع للصقور في العالم، الذي يقام في مقر النادي بمَلهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025 حتى 10 يناير 2026، وسط ترقب واسع من المشاركين والزوار والمهتمين بموروث الصيد بالصقور العريق.

ويشهد المهرجان، بشكله الأكثر تطورًا منذ انطلاقه، تنافس الصقارين في 139 شوطًا، تقدم خلالها 1012 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال، ضمن مسابقتين رئيسيتين هما الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين، وتستقطب مسابقة الملواح فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، بأشواط مخصصة للصقارين المحليين وأخرى للدوليين، فيما تركز مسابقة المزاين على جماليات الصقور وفق معايير دقيقة تستقطب صقارين من مختلف الدول.

ويحتفي المهرجان بالصقارة كأحد مكونات الهوية السعودية، حيث يجمع هذا العام متنافسين من تسع دول، يتقدمهم صقارون من دول الخليج، إضافة إلى مشاركات من إيطاليا وإيرلندا وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.

ويعكس المهرجان لهذا العام اهتمامًا كبيرًا بنقل الهواية إلى الأجيال القادمة، من خلال تخصيص أشواط موجهة لفئات الأطفال واليافعين (صقار المستقبل) والمدارس والسيدات، دعمًا لاستدامة الصقارة وانتقالها جيلًا بعد جيل، وبما ينسجم مع مستهدفات المملكة في تعزيز المشاركة المجتمعية والاهتمام بالموروث، كما يستضيف المهرجان منافسات نوعية جديدة مثل شوط نوفا للصقور وشوط آخر وهما مخصصان للصقور المنغولية.

ويفتح المهرجان أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً، حيث يقدم إلى جانب المسابقات الرئيسة مجموعة من التجارب المتنوعة تشمل معارض مستلزمات الصقور، والأسر المنتجة، إضافة إلى جناح “صقار المستقبل” الذي يقدم برامج تعليمية وتفاعلية للأطفال، وأجنحة الرعاة، وأنشطة وفعاليات خارجية تعكس جماليات الصقارة وتجربتها التراثية.

ويؤكد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور دوره الرائد في إبراز موروث الصقارة المسجل في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية منذ عام 2010، وتعزيز حضور المملكة كموطن عالمي للصقور والصقارين، عبر وجهة تنافسية تجمع بين الهواية والموروث، وتقدم على مدى 17 يومًا تجربة فريدة للزوار والصقارين والمهتمين، في حدث يترقب العالم انطلاقه.