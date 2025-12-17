رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا
توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بكأس الإنتركونتيننتال بعد الفوز على فلامينجو بضربات الترجيح، بنتيجة (2/ 1) بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، في قطر.
وتقدم فريق باريس سان جيرمان بهدف نظيف، مع نهاية أحداث الشوط الأول، سجله خفيتشا كفاراتسخيليا، في الدقيقة 38 من زمن المباراة.
وفي شوط المباراة الثاني تعادل جورجينو لفريق فلامينجو البرازيلي في الدقيقة 62 من زمن المباراة، لتتجه المباراة لركلات الجزاء الترجيجية.