باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال
المواطن - فريق التحرير

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بكأس الإنتركونتيننتال بعد الفوز على فلامينجو بضربات الترجيح، بنتيجة (2/ 1) بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، في قطر.

وتقدم فريق باريس سان جيرمان بهدف نظيف، مع نهاية أحداث الشوط الأول، سجله خفيتشا كفاراتسخيليا، في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وفي شوط المباراة الثاني تعادل جورجينو لفريق فلامينجو البرازيلي في الدقيقة 62 من زمن المباراة، لتتجه المباراة لركلات الجزاء الترجيجية.

 

