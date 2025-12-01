بالفيديو.. انطلاق بطولة كأس العرب 2025 في قطر

انطلق، مساء اليوم الاثنين، حفل افتتاح بطولة كأس العرب قطر 2025 بملعب استاد البيت المونديالي بحضور نخبة من رموز الكرة العالمية، على رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وحضور جماهيري كبير من مختلف الدول العربية.

انطلاق بطولة كأس العرب 2025

ونقلت قناة “الكاس”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، الأجواء الجماهيرية الاستثنائية في مدرجات استاد البيت المونديالي مع انطلاق حفل افتتاح كأس العرب قطر 2025.

وتستضيف دولة قطر للمرة الثالثة فعاليات بطولة كأس العرب بعد نسختي 1998 و2021، لتصبح بذلك الدولة الأكثر استضافة للبطولة في تاريخها.

ويأتي هذا بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح قطر ثلاث استضافات متتالية للنسخ القادمة من البطولة فى 2025 و2029 و2033، تأكيدًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها من جانب صناع القرار في عالم كرة القدم.

وتعود البطولة هذا العام بزخمٍ خاص بعد استعدادات استثنائية قدّمتها الدوحة، التي تواصل ترسيخ مكانتها كعاصمة للرياضة العالمية، عبر ملاعب حديثة وتقنيات تنظيمية متطورة.