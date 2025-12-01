بالفيديو.. انطلاق بطولة كأس العرب 2025 في قطر

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
انطلق، مساء اليوم الاثنين، حفل افتتاح بطولة كأس العرب قطر 2025 بملعب استاد البيت المونديالي بحضور نخبة من رموز الكرة العالمية، على رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وحضور جماهيري كبير من مختلف الدول العربية.
ونقلت قناة “الكاس”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، الأجواء الجماهيرية الاستثنائية في مدرجات استاد البيت المونديالي مع انطلاق حفل افتتاح كأس العرب قطر 2025.
وتستضيف دولة قطر للمرة الثالثة فعاليات بطولة كأس العرب بعد نسختي 1998 و2021، لتصبح بذلك الدولة الأكثر استضافة للبطولة في تاريخها.
شوف |
النشيد الموحد للبطولة 'حفل افتتاح بطولة كأس العرب #قطر2025'#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/eDPaNk4Vfz
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 1, 2025
ويأتي هذا بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح قطر ثلاث استضافات متتالية للنسخ القادمة من البطولة فى 2025 و2029 و2033، تأكيدًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها من جانب صناع القرار في عالم كرة القدم.
وتعود البطولة هذا العام بزخمٍ خاص بعد استعدادات استثنائية قدّمتها الدوحة، التي تواصل ترسيخ مكانتها كعاصمة للرياضة العالمية، عبر ملاعب حديثة وتقنيات تنظيمية متطورة.