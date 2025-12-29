بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك

حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026 حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي” جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة” انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 1447/7/15 هـ حتى يوم الخميس 1447/7/19 هـ.
وتكون بداية الاختبارات الساعة 10 صباحًا، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.
وقالت إدارة تعليم تبوك، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس: “بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير #منطقة_تبوك حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة ؛ ونظرا لبرودة الأجواء ؛ تقرر تأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد المقبل الموافق 15- 7 – 1447هـ إلى الخميس 19- 7 – 1447هـ إلى الساعة 9:00 صباحًا على أن تكون بداية الاختبارات الساعة 10 صباحاً في مدارس تبوك ومحافظات المنطقة كافة”.
