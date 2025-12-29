بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 1447/7/15 هـ حتى يوم الخميس 1447/7/19 هـ.

تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك

وتكون بداية الاختبارات الساعة 10 صباحًا، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وقالت إدارة تعليم تبوك، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس: “بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير #منطقة_تبوك حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة ؛ ونظرا لبرودة الأجواء ؛ تقرر تأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد المقبل الموافق 15- 7 – 1447هـ إلى الخميس 19- 7 – 1447هـ إلى الساعة 9:00 صباحًا على أن تكون بداية الاختبارات الساعة 10 صباحاً في مدارس تبوك ومحافظات المنطقة كافة”.