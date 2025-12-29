Icon

حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026 Icon حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية Icon رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” Icon أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة Icon البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض Icon بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر Icon وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي” Icon جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة” Icon انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إلى الساعة التاسعة صباحًا

بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٧ مساءً
بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 1447/7/15 هـ حتى يوم الخميس 1447/7/19 هـ.

تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك

وتكون بداية الاختبارات الساعة 10 صباحًا، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من تقلبات جوية وأتربة مثارة على تبوك

تنبيه من تقلبات جوية وأتربة مثارة على تبوك

مطلات تبوك الصحراوية تمنح السياحة الشتوية بُعدًا جديدًا من الجمال

مطلات تبوك الصحراوية تمنح السياحة الشتوية بُعدًا جديدًا من الجمال

وقالت إدارة تعليم تبوك، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس: “بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير #منطقة_تبوك حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة ؛ ونظرا لبرودة الأجواء ؛ تقرر تأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد المقبل الموافق 15- 7 – 1447هـ إلى الخميس 19- 7 – 1447هـ إلى الساعة 9:00 صباحًا على أن تكون بداية الاختبارات الساعة 10 صباحاً في مدارس تبوك ومحافظات المنطقة كافة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من تقلبات جوية وأتربة مثارة على تبوك
السعودية اليوم

تنبيه من تقلبات جوية وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
مطلات تبوك الصحراوية تمنح السياحة الشتوية بُعدًا جديدًا من الجمال
السعودية اليوم

مطلات تبوك الصحراوية تمنح السياحة الشتوية بُعدًا...

السعودية اليوم
أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي
السعودية اليوم

أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد...

السعودية اليوم