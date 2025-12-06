Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

بدءًا من الغد.. وزارة الدفاع تفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء للالتحاق برتب تبدأ من رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي، وذلك اعتبارًا من غد الأحد 16/06/1447هـ ولمدة 5 أيام.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إن التقديم متاح لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك من خلال الرابط: Tajnid.mod.gov.sa

