بدءًا من الغد.. وزارة الدفاع تفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء للالتحاق برتب تبدأ من رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي، وذلك اعتبارًا من غد الأحد 16/06/1447هـ ولمدة 5 أيام.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إن التقديم متاح لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك من خلال الرابط: Tajnid.mod.gov.sa
