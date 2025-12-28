Icon

بدء استقبال طلبات خدمة إفطار الصائمين في الحرمين الشريفين خلال رمضان

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، استقبال وثائق شركات الإعاشة والمصانع الراغبة في تقديم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1447 هـ.

ودعت الهيئة المنشآت التي تنطبق عليها شروط التقديم إلى الاطلاع على متطلبات التقديم النظامية والتراخيص الرسمية التي تشمل وجود مقر تشغيلي فعلي للمنشأة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وسلامة سجلّ المنشأة من المخالفات في مجال الصحة العامة، والالتزام بتطبيق الهوية البصرية المعتمدة لمشروع خدمة إفطار الصائمين في الحرمين الشريفين، والالتزام بمكوّنات الوجبة المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى قدرة المنشأة تشغيليًا على توريد (10) آلاف وجبة يوميًا على الأقل، وتقديم طلباتهم قبل نهاية فترة التقديم في الـ 10 من شهر رجب الجاري، عبر الرابط: (https://eserv.alharamain.gov.sa/login).

