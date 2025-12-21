بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، عن بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم، وذلك ضمن أعمال “برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض”.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تنفيذ مشروع تطوير الطريق، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الانسيابية المرورية في المنطقة، مع توفير طرق بديلة لضمان استمرار الحركة المرورية دون تعطيل.

وتشمل التحويلة إغلاقًا جزئيًا على تقاطع طريق الإمام مسلم مع شارع الإمام بخاري، مع توجيه الحركة عبر مسارات بديلة تم تحديدها لضمان سلامة المستخدمين وسهولة تنقلهم خلال فترة التنفيذ.

ودعت الجهات المعنية جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات البديلة واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات المرور لضمان السلامة وتفادي التكدس المروري، مؤكدة أن أعمال المشروع تأتي ضمن جهود تطوير شبكة الطرق في العاصمة بما يواكب نموها الحضري واحتياجاتها المستقبلية.