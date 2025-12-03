الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
عقدت الجمعية العمومية لجمعية البر بالرياض اجتماعها السنوي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور سمو نائبه الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف وأعضاء الجمعية العمومية.
واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الجمعية خلال العام الماضي، إلى جانب مناقشة التقريرين الإداري والمالي واعتماد عدد من القرارات الهادفة إلى تطوير العمل الخيري وتعزيز أثره في خدمة المستفيدين.
وشهد الاجتماع تدشين الهوية الإعلامية الجديدة للجمعية التي تعكس توجهها نحو الحضور المؤسسي والاتصال الفعّال مع المجتمع، إضافة إلى إطلاق الخطة الإستراتيجية للفترة 2026–2030، والتي تركّز على رفع كفاءة العمل التنموي، وتوسيع برامج التمكين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي.
وأكد رئيس مجلس الإدارة في كلمته أهمية تطوير برامج الجمعية والاعتماد على التخطيط الإستراتيجي لتحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الأثر المجتمعي، مشيدًا بالدعم الذي تحظى به الجمعية من القيادة الرشيدة، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبو الجمعية لخدمة المستفيدين.
وفي ختام الاجتماع، قدمت الجمعية شكرها لأعضاء الجمعية العمومية على دورهم الفاعل وتعاونهم المستمر في دعم مسيرة الجمعية وبرامجها التنموية.