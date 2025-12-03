برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030

عقدت الجمعية العمومية لجمعية البر بالرياض اجتماعها السنوي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور سمو نائبه الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف وأعضاء الجمعية العمومية.

واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الجمعية خلال العام الماضي، إلى جانب مناقشة التقريرين الإداري والمالي واعتماد عدد من القرارات الهادفة إلى تطوير العمل الخيري وتعزيز أثره في خدمة المستفيدين.

وشهد الاجتماع تدشين الهوية الإعلامية الجديدة للجمعية التي تعكس توجهها نحو الحضور المؤسسي والاتصال الفعّال مع المجتمع، إضافة إلى إطلاق الخطة الإستراتيجية للفترة 2026–2030، والتي تركّز على رفع كفاءة العمل التنموي، وتوسيع برامج التمكين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة في كلمته أهمية تطوير برامج الجمعية والاعتماد على التخطيط الإستراتيجي لتحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الأثر المجتمعي، مشيدًا بالدعم الذي تحظى به الجمعية من القيادة الرشيدة، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبو الجمعية لخدمة المستفيدين.

وفي ختام الاجتماع، قدمت الجمعية شكرها لأعضاء الجمعية العمومية على دورهم الفاعل وتعاونهم المستمر في دعم مسيرة الجمعية وبرامجها التنموية.