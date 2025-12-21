برشلونة يتغلب على فياريال بثنائية 

تغلب فريق برشلونة على مضيفه فياريال بنتيجة (2 – 0)، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ(17) من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بهدف رافينيا في الدقيقة الـ(12) من ركلة جزاء، وأضاف لامين يامال الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ(63) من المباراة المقامة على ملعب “لا سيراميكا”.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى (46) نقطة ليؤمن موقعه في الصدارة متفوقًا بفارق (4) نقاط عن ريال مدريد ثاني الترتيب الذي فاز على إشبيلية بنتيجة (1 – 0)، أمس.

أما فياريال فتجمد رصيده عند (35) نقطة في المركز الرابع، بعد خسارته الثالثة هذا الموسم.