بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026

أعلنت وزارة النقل الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة زيادات جديدة في رسوم استخدام الطرق السريعة ستبدأ حيز التنفيذ في يناير 2026. وستشمل الزيادات معظم الشبكة الطرقية بمتوسط يبلغ 1.5%، في خطوة جاءت نفاذًا لقرار قضائي رغم المعارضة الصريحة من وزارة النقل.
وتصدر طريق “ساليرنو – بومبي – نابولي” قائمة الارتفاعات بنسبة 1.9%، فيما سيشهد طريق “برينر” الحيوي -الذي يربط شمال أوروبا بإيطاليا- زيادة بنسبة 1.46%.
من جانبه، انتقد وزير المواصلات، ماتيو سالفيني، هذه الخطوة التي تأتي استناداً إلى عقود مبرمة بين الدولة وشركات التشغيل تعتمد نظام حساب معقد يأخذ “التضخم” كأحد معاييره الأساسية، رغم تأجيل هذه الزيادات لعدة سنوات مضت.