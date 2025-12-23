Icon

أخبار رئيسية
بمعلومات الداخلية.. إحباط تهريب 200 كيلو مخدرات في عُمان و71 كيلو شبو بالرياض

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
بمعلومات الداخلية.. إحباط تهريب 200 كيلو مخدرات في عُمان و71 كيلو شبو بالرياض
المواطن - واس

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة لنشاط الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إلى الجهة النظيرة في سلطنة عُمان، تمكنت السلطات العُمانية من إحباط محاولتي تهريب أكثر من (200) كيلوجرام من المواد المخدرة.

ونوّه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي والمستمر مع الجهة النظيرة في سلطنة عُمان في مجال متابعة وضبط المواد المخدرة.

71 كيلو شبو في الرياض

وفي عملية أمنية أخرى متصلة ومتزامنة، أوضح العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة، وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، تمكنت من القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية أثناء تلقيهم (71) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) في منطقة الرياض.

وأكّد المتحدث الأمني، أن المملكة العربية السعودية مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها، وإحباط محاولاتها، والقبض على المتورطين فيه.

ودعا المتحدث الأمني المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ، مؤكدًا أن تعاون المجتمع يُعدُّ ركيزة أساسية في دعم الجهود الأمنية وحماية المجتمع من آفة المخدرات.

