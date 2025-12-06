“بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م

حققت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “بناء” إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الأول لجائزة الملك خالد 2025 م وذلك للمرة الرابعة في تاريخها؛ تأكيدًا لريادتها المؤسسية في خدمة الأيتام والأرامل، وحرصها على تمكينهم والارتقاء بجودة حياتهم من خلال برامج تنموية مستدامة.

وتسلّم الجائزة نيابة عن سمو رئيس مجلس صاحب السمو الملكي الامير تركي ين محمد بن فهد بن عبدالعزيز سعادة الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله الخالدي خلال الحفل الذي أُقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وبهذه المناسبة، رفع الدكتور عبدالله الخالدي أسمى آيات التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكّدًا أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به الجمعية من سموهما كان له الأثر الأكبر في تعزيز ريادتها وتحقيق هذا التميز للعام الرابع.

كما قدّم الخالدي التهنئة لمجلس الإدارة وفريق العمل والمتطوعين، مشيدًا بجهودهم المخلصة في تنفيذ خدمات الجمعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان وجودة الحياة.

جائزة الملك خالد لعام 2025 م

وأضاف الخالدي: “إن هذا الإنجاز يعكس التطور النوعي الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة بفضل الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة ليكون هذا القطاع شريكًا فاعلًا في التنمية، وذا أثر ملموس في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030” ، مشيراً إلى أن “بناء” وضعت الجودة والتميز المؤسسي ضمن أولويات استراتيجيتها، حيث تواصل تبني أفضل الممارسات العالمية والمشاركة في الجوائز والفعاليات المحلية والدولية المتخصصة في التميز المؤسسي.

وأوضح الخالدي أن فوز الجمعية جاء نتيجة جهود متراكمة منذ تأسيسها عام 2010م، وما حققته من نجاحات على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي، مبينًا أن للجائزة مكانة دولية مرموقة ومعايير صارمة استطاعت الجمعية تحقيقها بجدارة عبر نموذج عمل مؤسسي متكامل.

وأكد الخالدي أن هذا الفوز يمثل دافعًا لمواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى للجمعية، وهو تقديم خدمات متميزة للأيتام وتمكينهم ليكونوا أفرادًا منتجين وفاعلين في مجتمعهم.

وأشار إلى أن مسيرة الجمعية تناغمت مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر برامج تنموية تهدف إلى دعم الأبناء في تعليمهم، وتمكينهم من دخول سوق العمل، وتذليل العقبات التي تواجههم للوصول إلى الاستقلال والاعتماد على الذات.

وأضاف الخالدي أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمجموعة من الجوائز المرموقة التي حصلت عليها الجمعية من جهات محلية وإقليمية وعالمية، مؤكدًا أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لولا فضل الله، ثم الدعم المباشر من سمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والجمعية العمومية، بالإضافة إلى الشراكة المثمرة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وشركاء الجمعية من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المانحة.

وفي ختام حديثه، قدّم الخالدي شكره لإدارة الجائزة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على جهودهم في تعزيز العمل الخيري وتطويره .

يُذكر أن الجمعية حققت خلال السنوات الماضية عددًا من الجوائز المحلية والخليجية والعربية والعالمية، مما يعكس التطور النوعي الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة، ويجسد مكانته ودوره المتنامي في تحقيق التنمية المستدامة.