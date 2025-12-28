Icon

تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس Icon اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري Icon سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية Icon الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور Icon ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة Icon الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن Icon الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى Icon جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير Icon عبدالعزيز بن سعود يدشّن المشتل المركزي ومحطة أبحاث وإنتاج البذور البرية بمحمية الملك سلمان Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى قطاع غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٣ مساءً
تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تأثر منطقة الحدود الشمالية بموجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، حيث يُتوقَّع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (3م°) إلى (1م°) تحت الصفر.

جاء ذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد.

قد يهمّك أيضاً
أمانة الشمالية تنفذ أكثر من 14 ألف زيارة رقابية

أمانة الشمالية تنفذ أكثر من 14 ألف زيارة رقابية

رصد العمود الضوئي في سماء الشمالية

رصد العمود الضوئي في سماء الشمالية

ودعا المركز إلى الحرص، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية ذات الاختصاص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة الشمالية تنفذ أكثر من 14 ألف زيارة رقابية
السعودية اليوم

أمانة الشمالية تنفذ أكثر من 14 ألف...

السعودية اليوم
رصد العمود الضوئي في سماء الشمالية
السعودية اليوم

رصد العمود الضوئي في سماء الشمالية

السعودية اليوم