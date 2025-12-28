تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير عبدالعزيز بن سعود يدشّن المشتل المركزي ومحطة أبحاث وإنتاج البذور البرية بمحمية الملك سلمان وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى قطاع غزة
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تأثر منطقة الحدود الشمالية بموجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، حيث يُتوقَّع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (3م°) إلى (1م°) تحت الصفر.
جاء ذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد.
ودعا المركز إلى الحرص، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية ذات الاختصاص.