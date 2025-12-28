تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تأثر منطقة الحدود الشمالية بموجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، حيث يُتوقَّع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (3م°) إلى (1م°) تحت الصفر.

جاء ذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد.

ودعا المركز إلى الحرص، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية ذات الاختصاص.