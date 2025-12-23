تحذير من عادة يومية قد تسبب سرطان المعدة

حذرت دراسة طبية حديثة من عادة يومية تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وفي التفاصيل، تابعت الدراسة العادات الغذائية اليومية، وأجريت على على أكثر من 328 ألف مشارك ضمن البنك الحيوي البريطاني، واستمرت 12 عاما.

عادة يومية قد تسبب سرطان المعدة

وتوصل الباحثون إلى ان شرب المشروبات الساخنة جدا، مثل الشاي والقهوة، يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، بحسب “روسيا اليوم”.

كما توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من ثمانية أكواب يوميا من المشروبات الساخنة جدا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 54% مقارنة بمن يفضلون المشروبات الدافئة أو يشربونها نادرا.

خطورة تناول المشروبات الساخنة جداً

وظهر التأثير قويا لدى الأشخاص الذين اعتادوا شرب المشروبات الساخنة جدا بانتظام، حيث زاد خطر الإصابة بأكثر من الضعف عند تجاوز استهلاك ثمانية أكواب يوميا.

يعود شبب ذلك إلى التهيج الحراري المزمن لغشاء المعدة، مما يعزز الالتهاب وتلف الأنسجة ويهيئ بيئة مناسبة لتطور الأورام الخبيثة.