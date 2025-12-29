Icon

تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تحطمت مروحيتان إثر تصادم في الجو بمدينة هامونتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكان على متن كل مروحية الطيار فقط، إذ لقي شخص حتفه، فيما نقل آخر إلى مستشفى قريب وهو يعاني من إصابات خطيرة.

وذكرت شرطة مدينة هامونتون، أن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث التحطم، مشيرة إلى أن إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيباشران التحقيق في الحادث.

