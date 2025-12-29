تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

تحطمت مروحيتان إثر تصادم في الجو بمدينة هامونتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكان على متن كل مروحية الطيار فقط، إذ لقي شخص حتفه، فيما نقل آخر إلى مستشفى قريب وهو يعاني من إصابات خطيرة.

وذكرت شرطة مدينة هامونتون، أن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث التحطم، مشيرة إلى أن إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيباشران التحقيق في الحادث.