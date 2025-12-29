تدريب 320 مراقبًا ميدانيًّا في مبادرة “رافد الحرمين” تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية نتائج الأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن تونس تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال 16 قتيلًا في حريق بدار لرعاية المسنين بإندونيسيا أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق
تحطمت مروحيتان إثر تصادم في الجو بمدينة هامونتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وكان على متن كل مروحية الطيار فقط، إذ لقي شخص حتفه، فيما نقل آخر إلى مستشفى قريب وهو يعاني من إصابات خطيرة.
وذكرت شرطة مدينة هامونتون، أن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث التحطم، مشيرة إلى أن إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيباشران التحقيق في الحادث.