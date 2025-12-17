تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، اليوم، حفل تخرج (503) خريجين من دورة الفرد الأساسي الـ (26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل.