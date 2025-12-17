Icon

رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث Icon إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار Icon باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال Icon جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس Icon الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية Icon جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا Icon تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا Icon تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود ..

تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، اليوم، حفل تخرج (503) خريجين من دورة الفرد الأساسي الـ (26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن لترويجه 21 كجم من الحشيش المخدر بجازان

القبض على مواطن لترويجه 21 كجم من الحشيش المخدر بجازان

في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ

في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد