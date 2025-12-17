رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، اليوم، حفل تخرج (503) خريجين من دورة الفرد الأساسي الـ (26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات.
وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل.
📷| جانب من حفل تخريج دورة الفرد الأساسي الـ (26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات. pic.twitter.com/jirbdTeWjx
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) December 17, 2025