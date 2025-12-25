تراجع أسعار النفط عند التسوية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
تراجعت أسعار النفط قليلًا عند التسوية، وتتجه لتسجيل أسوأ انخفاض سنوي منذ 2020.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.2% إلى 62.24 دولارًا للبرميل عند التسوية.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات أو 0.05% إلى 58.29 دولارًا.