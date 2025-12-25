Icon

تراجع أسعار النفط عند التسوية

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
تراجع أسعار النفط عند التسوية
المواطن - واس

تراجعت أسعار النفط قليلًا عند التسوية، وتتجه لتسجيل أسوأ انخفاض سنوي منذ 2020.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.2% إلى 62.24 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات أو 0.05% إلى 58.29 دولارًا.

