تراجع أسعار النفط عند التسوية

تراجعت أسعار النفط قليلًا عند التسوية، وتتجه لتسجيل أسوأ انخفاض سنوي منذ 2020.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.2% إلى 62.24 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات أو 0.05% إلى 58.29 دولارًا.