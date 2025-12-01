تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي للفائدة

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
تراجع الدولار الأمريكي مع ترقّب المستثمرين لشهر حاسم، يشهد قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بآخر خفض لسعر الفائدة لهذا العام.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة (0.05%)، ليصل إلى (99.39) نقطة بعد أن خسر (0.7%) الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الين الياباني بنسبة (0.4%) ليصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند (155.49) مقابل الدولار.
وصعد اليورو بنسبة (0.04%) إلى (1.1605) دولار، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني (1.3239) دولار بعد أن سجل أفضل أسبوع له في أكثر من ثلاثة أشهر، الجمعة الماضية.
وزاد الدولار الأسترالي بنسبة (0.08%)، ليصل إلى (0.6553) دولار أمريكي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند (0.5738) دولار أمريكي.