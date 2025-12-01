تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي للفائدة

تراجع الدولار الأمريكي مع ترقّب المستثمرين لشهر حاسم، يشهد قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بآخر خفض لسعر الفائدة لهذا العام.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة (0.05%)، ليصل إلى (99.39) نقطة بعد أن خسر (0.7%) الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الين الياباني بنسبة (0.4%) ليصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند (155.49) مقابل الدولار.

وصعد اليورو بنسبة (0.04%) إلى (1.1605) دولار، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني (1.3239) دولار بعد أن سجل أفضل أسبوع له في أكثر من ثلاثة أشهر، الجمعة الماضية.

وزاد الدولار الأسترالي بنسبة (0.08%)، ليصل إلى (0.6553) دولار أمريكي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند (0.5738) دولار أمريكي.