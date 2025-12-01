Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر "رالي طويق" للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال

آخر خفض لسعر الفائدة لهذا العام

تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي للفائدة

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي للفائدة
المواطن - فريق التحرير

تراجع الدولار الأمريكي مع ترقّب المستثمرين لشهر حاسم، يشهد قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بآخر خفض لسعر الفائدة لهذا العام.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة (0.05%)، ليصل إلى (99.39) نقطة بعد أن خسر (0.7%) الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الين الياباني بنسبة (0.4%) ليصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند (155.49) مقابل الدولار.
وصعد اليورو بنسبة (0.04%) إلى (1.1605) دولار، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني (1.3239) دولار بعد أن سجل أفضل أسبوع له في أكثر من ثلاثة أشهر، الجمعة الماضية.

وزاد الدولار الأسترالي بنسبة (0.08%)، ليصل إلى (0.6553) دولار أمريكي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند (0.5738) دولار أمريكي.

