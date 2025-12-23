ترامب: ضم غرينلاند مسألة أمن قومي

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء طموحات واشنطن القديمة-الجديدة لضم جزيرة “غرينلاند”، مشدداً على أن السيطرة على الإقليم التابع للسيادة الدنماركية تعد ضرورة قصوى لـ “الأمن القومي الأمريكي”.

وجاءت هذه التصريحات لتعمق الفجوة الدبلوماسية مع كوبنهاغن، التي استدعت السفير الأمريكي احتجاجاً على هذه التحركات.

هواجس أمنية ومنافسة دولية

وفي مؤتمر صحفي عقده في “بالم بيتش” بولاية فلوريدا، برر ترامب إصراره على ضم الجزيرة بتزايد النفوذ العسكري واللوجستي لخصوم واشنطن في المنطقة القطبية، قائلاً: “إذا نظرتم إلى سواحل غرينلاند، ستجدون السفن الروسية والصينية في كل مكان”. وأكد ترامب أن الدافع الرئيسي ليس الثروات المعدنية فحسب، بل حماية المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، رافضاً في الوقت ذاته استبعاد أي خيار لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك “استخدام القوة”.

بعثة “لاندري” والمهمة المستحيلة

وفي خطوة تصعيدية، أعلن البيت الأبيض تعيين حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري، جيف لاندري، موفداً خاصاً إلى غرينلاند لقيادة مساعي الضم. ومن جانبه، أبدى لاندري حماسه للمهمة، معلناً عبر منصة “إكس” أن هدفه هو جعل غرينلاند “جزءاً من الولايات المتحدة”، وهو التصريح الذي فجر موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية الدنماركية.

تاريخ من الجدل

يُذكر أن ملف غرينلاند، الجزيرة ذات الحكم الذاتي، ظل مادة دسمة في أجندة ترامب الخارجية منذ ولايته الأولى، إلا أن عودته للبيت الأبيض في يناير 2025 منحت هذا الملف زخماً جديداً واتسمت بلهجة أكثر حدة، مما يضع العلاقات بين واشنطن وأحد أهم حلفائها في الناتو (الدنمارك) على المحك.