ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام

منح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، جائزة الفيفا للسلام لأول مرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك خلال حفل سحب قرعة كأس العالم 2026، الذي استضافته واشنطن العاصمة اليوم الجمعة.

وتسلم ترامب الجائزة بعد نحو نصف ساعة من انطلاق العرض الافتتاحي المبهر الذي أقيم في مركز كينيدي، قبل بدء مراسم القرعة الخاصة بمونديال العام المقبل، المقرر تنظيمه في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعلى المنصة، قال ترامب إلى جانب إنفانتينو: “هذا بالفعل أحد أعظم الأوسمة التي نلتها في حياتي. وبعيدًا عن الجوائز… لقد أنقذنا ملايين الأرواح”.

وأشار الفيفا في بيانٍ رسمي إلى أن الجائزة—التي أعلن عنها الشهر الماضي من دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة—تُمنح “لتكريم الأشخاص الذين قاموا بخطوات استثنائية من أجل تعزيز السلام، وساهموا عبر جهودهم في توحيد الشعوب حول العالم”.