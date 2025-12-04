ترمب يستضيف قادة الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام في الشرق

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس في واشنطن، رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورواندا بول كاغامي لتوقيع اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء النزاع المستمر في شرقي الكونغو، وفتح المجال أمام الحكومة والشركات الأمريكية للوصول إلى المعادن النادرة في المنطقة.

ويعد الاتفاق الذي وُصف بأنه “تاريخي”، نتيجة أشهر من الوساطة الأمريكية بدعم من الاتحاد الأفريقي وقطر، ويأتي مكمّلًا لاتفاق سابق وُقّع في يونيو.

ورغم الاحتفال بالمبادرة اعتبر مراقبون أن السلام ما يزال هشًا، في ظل وجود أكثر من 100 جماعة مسلحة تنشط في شرقي الكونغو، أبرزها حركة «إم 23» المدعومة من رواندا.