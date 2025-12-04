ترمب يستضيف قادة الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام في الشرق كأس العرب 2025.. فلسطين تنتزع تعادلًا ثمينًا أمام تونس الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء سلمان للإغاثة ينفذ 78 مشروعًا للرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة حول العالم بـ 64 مليون دولار المرور: ضبط 2313 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة المعيقلي يصل مقدونيا الشمالية ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين بعد الفاشر.. تحذير أممي من تكرار جرائم الدعم السريع في كردفان افتتاح السوق الحرة بمطار أبها الدولي 36 ابتكارًا يتنافسون على تغيير مستقبل المياه عالميًا في جدة تنبيه من حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول بالحدود الشمالية
استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس في واشنطن، رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورواندا بول كاغامي لتوقيع اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء النزاع المستمر في شرقي الكونغو، وفتح المجال أمام الحكومة والشركات الأمريكية للوصول إلى المعادن النادرة في المنطقة.
ويعد الاتفاق الذي وُصف بأنه “تاريخي”، نتيجة أشهر من الوساطة الأمريكية بدعم من الاتحاد الأفريقي وقطر، ويأتي مكمّلًا لاتفاق سابق وُقّع في يونيو.
ورغم الاحتفال بالمبادرة اعتبر مراقبون أن السلام ما يزال هشًا، في ظل وجود أكثر من 100 جماعة مسلحة تنشط في شرقي الكونغو، أبرزها حركة «إم 23» المدعومة من رواندا.