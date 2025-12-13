تسجيل 10 ملايين حالة إصابة بالملاريا في دولة إفريقية

سجلت الموزمبيق حوالي (10.3) ملايين حالة إصابة بالملاريا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2025، مقابل تسعة ملايين في نفس الفترة من السنة الماضية، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة (14%) من الحالات الجديدة.

وأوضحت ممثلة وزارة الصحة الموزمبيقية ميرسيا ديميني أنه من إجمالي الحالات المسجلة خلال هذه الفترة، تم إحصاء حوالي (279) ألف حالة تتسم بالخطورة، مقابل (267) ألف حالة في سنة 2024، مشددة على أهمية التحسيس للحد من انتشار المرض.

وأشارت ذات المسؤولة إلى أن الموزمبيق سجلت ما بين شهري يناير ومايو 2025، أكثر من ستة ملايين حالة ملاريا أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن (270) شخصًا.