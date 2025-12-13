تسجيل 10 ملايين حالة إصابة بالملاريا في دولة إفريقية

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
سجلت الموزمبيق حوالي (10.3) ملايين حالة إصابة بالملاريا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2025، مقابل تسعة ملايين في نفس الفترة من السنة الماضية، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة (14%) من الحالات الجديدة.
وأوضحت ممثلة وزارة الصحة الموزمبيقية ميرسيا ديميني أنه من إجمالي الحالات المسجلة خلال هذه الفترة، تم إحصاء حوالي (279) ألف حالة تتسم بالخطورة، مقابل (267) ألف حالة في سنة 2024، مشددة على أهمية التحسيس للحد من انتشار المرض.
وأشارت ذات المسؤولة إلى أن الموزمبيق سجلت ما بين شهري يناير ومايو 2025، أكثر من ستة ملايين حالة ملاريا أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن (270) شخصًا.