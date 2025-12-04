تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد

شهدت الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد تطورات لافتة خلال اليومين الماضيين، أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المستشفيات في لندن، عقب مضاعفات جلطة دماغية كانت قد أصيبت بها قبل نحو خمسة أشهر.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي، فقد تعرضت الفنانة يوم الاثنين الماضي لانتكاسة صحية جديدة استدعت إدخالها قسم العناية الفائقة للمرة الثانية منذ وصولها إلى لندن قبل أربعة أشهر، حيث تخضع هناك لفحوصات دقيقة وبرنامج علاجي متواصل بعد إصابتها بالجلطة الدماغية أواخر يوليو.

وأوضح الاتحاد أن التدهور الأخير في حالتها جاء نتيجة التهابات حادة ظهرت بشكل مفاجئ، ما تسبب في تدهور وضعها الصحي، غير أن التدخل الطبي السريع وإعطاء العلاج اللازم والمضادات الحيوية مكّنا الفريق المعالِج من السيطرة على الوضع واستعادة الاستقرار النسبي لحالتها، مؤكداً أنها ما تزال تخضع لرقابة طبية دقيقة على مدار الساعة.

ودعا الاتحاد جمهور حياة الفهد ومحبيها وزملاءها في الوسط الفني والإعلامي إلى الاستمرار في الدعاء لها ودعمها خلال هذه الأزمة الصحية، متمنياً أن تتجاوزها بسلام وتستعيد عافيتها قريباً.

يُذكر أن أسرة الفنانة ومؤسستها كانت قد أعلنت في 13 أغسطس الماضي تعرضها لوعكة صحية خطيرة، فيما أوضح الاتحاد آنذاك أن حالتها استدعت إدخالها العناية المركزة ومنع الزيارة عنها التزاماً بتوصيات الفريق الطبي.

وكان آخر ظهور فني لحياة الفهد في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “أفكار أمي”، الذي شاركت في بطولته إلى جانب إبراهيم الحساوي وزهرة الخرجي وشيماء علي، بإخراج باسل الخطيب وتأليف عبد المحسن الروضان.