بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض
المواطن - فريق التحرير

أعلن تعليم منطقة الرياض تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الاثنين 24 جمادى الآخرة 1447هـ، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في مدينة الرياض ومحافظات (المجمعة، الغاط، الزلفي، الدوادمي، القويعية، عفيف، شقراء).

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

