تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين في مدارس رفحاء والعويقيلة، على أن تستمر العملية التعليمية عن بُعد عبر منصتي مدرستي وروضتي.

وقال تعليم الشمالية عبر منصة إكس إن القرار جاء حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة في المنطقة.