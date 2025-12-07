تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة رابط التجنيد الموحد في وزارة الدفاع 1447 تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر عبدالعزيز بن سعود يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة
أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين في مدارس رفحاء والعويقيلة، على أن تستمر العملية التعليمية عن بُعد عبر منصتي مدرستي وروضتي.
وقال تعليم الشمالية عبر منصة إكس إن القرار جاء حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة في المنطقة.