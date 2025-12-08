تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة

الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب استحداث أشواط جديدة.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 25 ديسمبر احتواء تشارك في ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام أمطار ورياح على القريات وطبرجل في الجوف تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز التأمينات: استقالة المشتركة خلال فترة الصرف لا تُلغي أهلية استحقاق تعويض الأمومة رئيس مجلس الشورى يصل إلى قطر في مستهل زيارة رسمية الأمن البيئي يشارك في واحة الأمن بمهرجان الإبل بأحدث التقنيات والآليات تتويج الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه
أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء في مدارس عرعر ورفحاء والعويقيلة، على أن تستمر العملية التعليمية عن بُعد عبر منصتي مدرستي وروضتي.
وقال تعليم الشمالية عبر منصة إكس إن القرار جاء حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة في المنطقة.