تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء في مدارس عرعر ورفحاء والعويقيلة، على أن تستمر العملية التعليمية عن بُعد عبر منصتي مدرستي وروضتي.