Icon

الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي Icon السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب Icon استحداث أشواط جديدة.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 25 ديسمبر Icon احتواء تشارك في ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام Icon أمطار ورياح على القريات وطبرجل في الجوف Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز Icon التأمينات: استقالة المشتركة خلال فترة الصرف لا تُلغي أهلية استحقاق تعويض الأمومة Icon رئيس مجلس الشورى يصل إلى قطر في مستهل زيارة رسمية Icon الأمن البيئي يشارك في واحة الأمن بمهرجان الإبل بأحدث التقنيات والآليات Icon تتويج الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء في مدارس عرعر ورفحاء والعويقيلة، على أن تستمر العملية التعليمية عن بُعد عبر منصتي مدرستي وروضتي.

وقال تعليم الشمالية عبر منصة إكس إن القرار جاء حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير غدًا

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير غدًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع...

السعودية اليوم