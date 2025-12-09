Icon

تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ مساءً
تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
المواطن - فريق التحرير

قررت إدارة تعليم القصيم، تحويل الدراسة الحضورية في مدارس التعليم العام يوم غدٍ الأربعاء إلى الدراسة (عن بُعد) عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس منطقة القصيم.

ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

