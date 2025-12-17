تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم تعليق الدراسة الحضورية، وتحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد يوم غدٍ الخميس 27 جمادى الآخرة 1447هـ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها عبر منصة إكس: “أن القرار يشمل جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في مختلف المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن الدراسة ستُنفذ عبر منصة “مدرستي”، حرصًا على سلامة الجميع في ظل الظروف المناخية المتقلبة”.