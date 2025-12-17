تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان ارتفاع أسعار النفط عالميًا الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر أبشر 2025 سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم تعليق الدراسة الحضورية، وتحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد يوم غدٍ الخميس 27 جمادى الآخرة 1447هـ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة.
وأوضحت الإدارة، في بيان لها عبر منصة إكس: “أن القرار يشمل جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في مختلف المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن الدراسة ستُنفذ عبر منصة “مدرستي”، حرصًا على سلامة الجميع في ظل الظروف المناخية المتقلبة”.
دراسة عن بُعد |
