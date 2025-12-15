وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا فيصل بن خالد يدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 بأكثر من 240 فرصة استثمارية وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
قالت إدارة تعليم القصيم إنه تقرر تأخير بداية اليوم الدراسي ليوم غدٍ الثلاثاء 25-6-1447ﮪ إلى الساعة 9:00 صباحًا، في كافة مدارس المنطقة.
وأوضح تعليم القصيم عبر منصة إكس: أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، وتعاملًا مع ظروف المناخ.