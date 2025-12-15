تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا

قالت إدارة تعليم القصيم إنه تقرر تأخير بداية اليوم الدراسي ليوم غدٍ الثلاثاء 25-6-1447ﮪ إلى الساعة 9:00 صباحًا، في كافة مدارس المنطقة.

وأوضح تعليم القصيم عبر منصة إكس: أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، وتعاملًا مع ظروف المناخ.