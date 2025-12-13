Icon

تفاصيل استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٠ مساءً
تفاصيل استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا
المواطن - فريق التحرير

كشفت وثيقة رُفعت عنها السرية أمس الجمعة أن الحكومة الأميركية نفذت عملية الاستيلاء على ناقلة النفط “سكيبر” قبالة سواحل فنزويلا يوم الأربعاء، قبيل انتهاء صلاحية مذكرة قضائية تقضي بمصادرة الناقلة.

ومنحت المذكرة التي وقعها قاضي الصلح الأميركي ضياء فاروقي في 26 نوفمبر، إدارة ترامب مهلة حتى 10 ديسمبر 2025 للاستيلاء على السفينة.

وتُعدّ هذه العملية الأولى من نوعها للاستيلاء على شحنة نفط فنزويلية في ظل العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2019.

استيلاء أمريكا على ناقلة نفط

غادرت “سكيبر” ميناء خوسيه النفطي الرئيسي في فنزويلا بين الرابع والخامس من ديسمبر بعد تحميلها نحو 1.8 مليون برميل من خام ميري الثقيل الفنزويلي.

وأعلنت إدارة ترامب أن ناقلة النفط “سكيبر” كانت تُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.

وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل في بيان “يُبرز ضبط هذه السفينة نجاح جهودنا في فرض عقوبات على حكومتي فنزويلا وإيران”.

وذكرت مصادر لرويترز أن الولايات المتحدة تُحضّر لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.

ورغم رفع السرية عن مذكرة المصادرة، إلا أن الإفادة المرفقة بها ظلت سرية. وقال فاروقي إن وثائق أخرى في القضية ستبقى سرية مؤقتا.

ويُعدّ الاستيلاء على السفينة، والذي أدانته الحكومة الفنزويلية، أحدث تصعيد في التوتر المتصاعدة بين واشنطن وكراكاس.

وفي الأشهر الأخيرة، نفّذت الولايات المتحدة عدة هجمات على سفن يُشتبه في تهريبها للمخدرات في المنطقة، وهي خطوة أدانها مشرّعون وخبراء قانونيون أمريكيون.

ودأب الرئيس دونالد ترامب على التلويح باحتمالية التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا، في ظل استمرار الولايات المتحدة في تعزيز قواتها العسكرية في منطقة جنوب البحر الكاريبي ومحيطها.

 

