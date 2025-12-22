Icon

تمويل من البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار لباكستان

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
تمويل من البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار لباكستان
المواطن - فريق التحرير

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لباكستان ضمن برنامج متعدد المراحل لإدارة الموارد العامة؛ ويهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات العامة.

وأوضح البنك في بيان نشرته الصحف الباكستانية اليوم، أن التمويل سيدعم إصلاحات اتحادية وإقليمية لزيادة الإيرادات المحلية وتعزيز استخدام البيانات والأدوات الرقمية، ويتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي للتسهيل الممدد.

وبحسب البيان، يبلغ إجمالي التمويل المخطط 1.35 مليار دولار، منها 600 مليون دولار لبرامج الحكومة المركزية في إسلام آباد و100 مليون دولار لإقليم السند، على أن يُصرف وفق آلية قائمة على النتائج.

