تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان

أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، رياحًا شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف ترابية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

