توقعات بأمطار تبدأ اليوم ولمدة أسبوع على عدة مناطق

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار ابتداءً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل على أجزاء من عدة مناطق في المملكة.
وبحسب مركز الأرصاد، تشمل الأمطار مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف.