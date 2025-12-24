توقعات بأمطار تبدأ اليوم ولمدة أسبوع على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار ابتداءً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل على أجزاء من عدة مناطق في المملكة.

وبحسب مركز الأرصاد، تشمل الأمطار مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف.