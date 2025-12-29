تونس تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

16 قتيلًا في حريق بدار لرعاية المسنين بإندونيسيا أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك وكالة الفضاء السعودية: تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
عبّرت تونس عن تأييدها لما جاء في البيانات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، التي تم خلالها التنديد باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.
وأعربت في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية اليوم، عن تضامنها التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها الكامل لها في رفض أي إجراءات من شأنها المس بسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وعدت هذا الاعتراف الذي أقدمت عليه إسرائيل إجراءًا خطيرًا وغير مسبوق.