تونس تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
تونس تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
المواطن - فريق التحرير

عبّرت تونس عن تأييدها لما جاء في البيانات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، التي تم خلالها التنديد باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.

وأعربت في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية اليوم، عن تضامنها التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها الكامل لها في رفض أي إجراءات من شأنها المس بسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وعدت هذا الاعتراف الذي أقدمت عليه إسرائيل إجراءًا خطيرًا وغير مسبوق.

