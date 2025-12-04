Icon

36 ابتكارًا يتنافسون على تغيير مستقبل المياه عالميًا في جدة Icon تنبيه من حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول بالحدود الشمالية Icon وزير الخارجية ونظيره القطري ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين Icon مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون Icon الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة Icon برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية Icon الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة Icon فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض Icon السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع Icon طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جائزة الابتكار تكشف قائمتها النهائية قبل التتويج

36 ابتكارًا يتنافسون على تغيير مستقبل المياه عالميًا في جدة

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٣ مساءً
36 ابتكارًا يتنافسون على تغيير مستقبل المياه عالميًا في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مع اقتراب موعد الإعلان عن الفائزين في 8 ديسمبر المقبل، كشفت جائزة الابتكار العالمية في المياه عن قائمتها النهائية التي تضم 36 مرشحًا تأهل من بين أكثر من 2570 مشاركة من 119 دول من أنحاء العالم، وتأتي هذه المشاركات ضمن منافسة دولية واسعة تهدف إلى إيجاد حلول عملية تُسهم في تحسين حياة المجتمعات التي تواجه تحديات مائية متزايدة، وتعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد.

وتعكس المشاريع المرشحة تنوعًا واسعًا في مجالات الابتكار، إذ تنظر الجائزة في ستة مسارات رئيسية تشمل: تقنيات التحلية، معالجة المياه، جودة المياه، إعادة الاستخدام، الحوكمة المائية، التقنيات الذكية، وتبرز من بينها حلول متقدمة لمعالجة المياه بكفاءة أعلى، ومشاريع للحد من خفض الفاقد، وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة وتحسين إدارة الموارد، بما يواكب أولويات القطاع عالميًا ويلبّي احتياجات الدول التي تبحث عن حلول مبتكرة وفعّالة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالفيَن للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في جدة

ضبط مخالفيَن للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في جدة

أمانة جدة ترفع جاهزيتها الميدانية للأمطار المحتملة

أمانة جدة ترفع جاهزيتها الميدانية للأمطار المحتملة

وتخضع المشاركات المتأهلة لمراحل تقييم دقيقة تشرف عليها لجنة تحكيم دولية تضم 28 محكّمًا يشكّلون مزيجًا من الخبرات البحثية والتقنية القادمة من 12 دولة مؤثرة في قطاع المياه عالميًا؛ تمتد من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية، وتشمل كلًا من بلجيكا، والصين، ومصر، وإيطاليا، وماليزيا، وهولندا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعكس هذا التنوع الدولي قوة المعايير العلمية المستخدمة في تقييم الابتكارات، وثراء التجارب المشاركة، وما يترتب عليه من مصداقية عالية في ترشيح المشاريع التي تمتلك حلولًا قابلة للتطبيق والانتشار عالميًا.

ومنذ فتح باب المشاركة استقبلت الجائزة المبتكرين والباحثين الذين يسعون إلى تطوير حلول تمنح المجتمعات فرصًا أفضل للوصول إلى مياه آمنة، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة الاستخدام، في وقت تتزايد فيه حدة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ، ويُنظر إلى هذه المشاريع بوصفها مساهمة مستقبلية في تحسين جودة الحياة، لاسيما في المناطق التي تعاني من شح في مواردها المائية.

وسيتم إعلان الفائزين في المسارات الستة، خلال الحفل المقام في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه – IDWS2025 في نسخته الرابعة بمدينة جدة في 8 ديسمبر، وذلك بحضور خبراء وقيادات ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج يسلّط الضوء على الابتكارات وتحفيز تطوير التقنيات التي تشكل مستقبل قطاع المياه عالميًا وإبراز دور السعودية في ذلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالفيَن للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في جدة
السعودية اليوم

ضبط مخالفيَن للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة...

السعودية اليوم