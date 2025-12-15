Icon

جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٠ مساءً
المواطن - واس

أعلنت جامعة الجوف عن فتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا (بدون رسوم دراسية) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447 هـ اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء إلى الخميس 25 من الشهر ذاته.

وتشمل البرامج المتاحة للتقديم: ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير العلوم في التمريض، والمختبرات الإكلينيكية، والأمن السيبراني، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، وعلم النبات، وماجستير العلوم في الطاقة المتجددة.

كما تشمل البرامج ماجستير التربية في الإرشاد النفسي، والمناهج وطرق التدريس العامة، والقيادة التربوية، والتربية الخاصة، وماجستير التربية في تقنيات التعليم، بالإضافة إلى ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها.

