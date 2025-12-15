سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة PARSONS جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد
أعلنت جامعة الجوف عن فتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا (بدون رسوم دراسية) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447 هـ اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء إلى الخميس 25 من الشهر ذاته.
وتشمل البرامج المتاحة للتقديم: ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير العلوم في التمريض، والمختبرات الإكلينيكية، والأمن السيبراني، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، وعلم النبات، وماجستير العلوم في الطاقة المتجددة.
كما تشمل البرامج ماجستير التربية في الإرشاد النفسي، والمناهج وطرق التدريس العامة، والقيادة التربوية، والتربية الخاصة، وماجستير التربية في تقنيات التعليم، بالإضافة إلى ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها.