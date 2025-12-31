جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة

أعلنت جامعة جازان ممثلةً بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية، عن فتح باب القبول في برامج الدبلومات “مدفوعة القيمة” للعام الجامعي 1447هـ، ابتداءً من اليوم، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2026م.

وأوضحت الجامعة أن البرامج التي تُنفَّذ (عن بُعد) تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وتقديم تعليم نوعي يمزج المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وذلك في إطار حرص الجامعة على التوسع في برامجها الأكاديمية والمهنية، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع تطلعات الراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وبيَّنت أن برامج الدبلومات التي يقدمها المعهد تتميز بالعديد من المزايا، حيث صُمِّمت لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل مع التركيز على الجودة والتميّز؛ فكل برنامج يتميز بالاعتماد الأكاديمي، إضافةً إلى توفير تدريب عملي مكثف يُسهم في إعداد الخريجين لسوق العمل بفاعلية، حيث يحصل الخريجون على شهادات احترافية معترف بها، مشيرةً إلى أن البرامج المتاحة للتقديم هي: إدارة المشاريع، والموارد البشرية، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وإدارة المستشفيات، وأمن المعلومات.

وأفادت جامعة جازان أنه يمكن للراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال زيارة بوابة القبول الخاصة بالمعهد، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة التسجيل.