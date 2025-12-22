Icon

جامعة طيبة تعلن إتاحة رخص العمل التطوعي لتنظيم وتأهيل الممارسين

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ مساءً
جامعة طيبة تعلن إتاحة رخص العمل التطوعي لتنظيم وتأهيل الممارسين
المواطن - واس

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمنصة الوطنية للعمل التطوعي، إتاحة التسجيل في رخص العمل التطوعي للعام 1447هـ، مع أولوية التسجيل للمستفيدين.

وأوضحت الجامعة أن الرخصة تهدف إلى تنظيم ممارسة العمل التطوعي وتأهيل الكوادر بالمعارف والمهارات الأساسية، وتعزيز التواصل المهني، ورفع كفاءة الأداء التطوعي، بما يسهم في تمكينهم من المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية.

وبيّنت أن رخص العمل التطوعي تشمل ثلاثة مستويات، تبدأ برخصة ممارس العمل التطوعي، مرورًا برخصة قيادة الفرق التطوعية، التي تُعنى بإعداد القادة وتنمية مهارات القيادة وبناء العلاقات والتحفيز وتطوير أداء الفرق، وصولًا إلى رخصة إدارة العمل التطوعي، التي تُركّز على تأهيل العاملين في إدارة العمل التطوعي، وتعزيز المهارات الإدارية، وبناء الهياكل المؤسسية، والحوكمة، والابتكار.

وأشارت الجامعة إلى أن التسجيل متاح عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ضمن جهودها لتعزيز ثقافة التطوع، وتمكين الأفراد من الإسهام في خدمة المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع غير الربحي وتنمية رأس المال البشري.

