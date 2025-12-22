Icon

يخوض 50 مترشحًا منافسات هذه النسخة بصفتهم قادة الفرق

جزيرة خاصة للفائز بمسابقة منصة راعي النظر “سنام” ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٠ مساءً
جزيرة خاصة للفائز بمسابقة منصة راعي النظر “سنام” ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - واس

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين عن جائزة “جزيرة سنام”، بوصفها الجائزة المخصّصة للفائز في مسابقة منصة راعي النظر لهذا العام، التي تحمل اسم “سنام”، وذلك ضمن منظومة المنافسات المصاحبة لـمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة.

وأوضح أن الجائزة تُمنح لمالك الإبل الذي تحصّل على أعلى مجموع نقاط في المسابقة، وفق معايير واضحة تُحتسب من خلال مشاركته الفاعلة في المهرجان، وأدائه بصحبة فريقه داخل لعبة سنام، حيث سيتحصّل الفائز على شرف السلام على راعي الحفل وتحقيق جائزة الشداد، إضافةً إلى جزيرة خاصة.

ويأتي الإعلان تأكيدًا لنهج نادي الإبل في تطوير منظومة التنافس، وربط الموروث الثقافي بوسائل حديثة تُسهم في توسيع دائرة التفاعل المجتمعي، وتحويل الاهتمام بالإبل من المتابعة إلى المشاركة المؤثرة، حيث يخوض 50 مترشحًا منافسات هذه النسخة بصفتهم قادة الفرق، بينما يتشكل كل فريق من لاعبين يتنافسون على جوائز بمجموع 5 ملايين ريال.

يشار إلى أن جائزة منصة راعي النظر في النسخة السابقة كانت طائرة خاصة تحصّل عليها الفائز بلقب منقية الجزيرة، فيما تأتي هذه النسخة بجائز تتمثل بـ “جزيرة خاصة” للمالك الفائز وجوائز للمراكز العشر الأولى في فريقه.

ويواصل نادي الإبل السعي لتحقيق مستهدفاته في نشر الموروث وتعزيز حضوره، وتنظيم قطاع الإبل ورفع كفاءته، ودعم القيمة الثقافية والاقتصادية المرتبطة به، عبر مبادرات تجمع بين الأصالة والابتكار، وتُخاطب مختلف الفئات بأسلوب معاصر يحفظ للموروث مكانته ويمنحه امتدادًا مستدامًا.

