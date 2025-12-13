Icon

حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٥ مساءً
حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

نَبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة على منطقة جازان، تُصحَب برياحٍ شديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية، وجريان السيول، وتساقط البَرَد، وذلك على مدينة جيزان، ومحافظتي بيش والدرب، وعددٍ من محافظات المنطقة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

