حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان

نَبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة على منطقة جازان، تُصحَب برياحٍ شديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية، وجريان السيول، وتساقط البَرَد، وذلك على مدينة جيزان، ومحافظتي بيش والدرب، وعددٍ من محافظات المنطقة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.