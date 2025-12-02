Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حملة ميدانية توقف نشاط مسلخ مخالف وتطبيق الإجراءات النظامية

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
حملة ميدانية توقف نشاط مسلخ مخالف وتطبيق الإجراءات النظامية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض حملة رقابية ميدانية بمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة رماح والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) والمركز الوطني للالتزام البيئي، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة؛ لضمان الالتزام بالأنظمة الصحية والبيطرية وحماية صحة وسلامة المواطن.

وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة تقوم بإنشاء وتشغيل مسلخ دون الحصول على التراخيص النظامية، إلى جانب رصد عددٍ من المخالفات الصحية والتنظيمية المرتبطة بعمليات الذبح والتجهيز، واتُخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق اللوائح المعمول بها.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير

ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير

خطة عمل منظمة في مسلخ خميس مشيط خلال رمضان

خطة عمل منظمة في مسلخ خميس مشيط خلال رمضان

وأكّد الفرع أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الوزارة على الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الحيوانية؛ بهدف التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

\وأفاد أن الفرق الميدانية المتخصصة، المكوّنة من كوادر فنية وإدارية، تعمل على المتابعة المستمرة للمنشآت، وضبط أي مخالفات فور رصدها، مشددًا على أن الهدف من هذه الحملات هو حماية المواطن وضمان سلامة الغذاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد