حملة ميدانية توقف نشاط مسلخ مخالف وتطبيق الإجراءات النظامية

نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض حملة رقابية ميدانية بمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة رماح والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) والمركز الوطني للالتزام البيئي، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة؛ لضمان الالتزام بالأنظمة الصحية والبيطرية وحماية صحة وسلامة المواطن.

وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة تقوم بإنشاء وتشغيل مسلخ دون الحصول على التراخيص النظامية، إلى جانب رصد عددٍ من المخالفات الصحية والتنظيمية المرتبطة بعمليات الذبح والتجهيز، واتُخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق اللوائح المعمول بها.

وأكّد الفرع أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الوزارة على الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الحيوانية؛ بهدف التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

\وأفاد أن الفرق الميدانية المتخصصة، المكوّنة من كوادر فنية وإدارية، تعمل على المتابعة المستمرة للمنشآت، وضبط أي مخالفات فور رصدها، مشددًا على أن الهدف من هذه الحملات هو حماية المواطن وضمان سلامة الغذاء.