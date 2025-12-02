حملة ميدانية توقف نشاط مسلخ مخالف وتطبيق الإجراءات النظامية

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض حملة رقابية ميدانية بمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة رماح والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) والمركز الوطني للالتزام البيئي، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة؛ لضمان الالتزام بالأنظمة الصحية والبيطرية وحماية صحة وسلامة المواطن.
وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة تقوم بإنشاء وتشغيل مسلخ دون الحصول على التراخيص النظامية، إلى جانب رصد عددٍ من المخالفات الصحية والتنظيمية المرتبطة بعمليات الذبح والتجهيز، واتُخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق اللوائح المعمول بها.
وأكّد الفرع أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الوزارة على الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الحيوانية؛ بهدف التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.
\وأفاد أن الفرق الميدانية المتخصصة، المكوّنة من كوادر فنية وإدارية، تعمل على المتابعة المستمرة للمنشآت، وضبط أي مخالفات فور رصدها، مشددًا على أن الهدف من هذه الحملات هو حماية المواطن وضمان سلامة الغذاء.