ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال

اختتم مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي نظمه النادي بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض) على مدار شهرين، خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر تزامنًا مع موسم الطرح السنوي، بمبيعات إجمالية تجاوزت حاجز (6.4) ملايين ريال.

وبيع خلال مزاد نادي الصقور السعودي 2025، أربعين صقرًا، استفاد منها (119) طاروحًا من (35) موقع طرح، حيث أقيمت 26 ليلة على منصة المزاد، كانت مليئة بالتنافس بين المزايدين وحماس لافت بين عشاق هذا الموروث.

وكان فرخ الشاهين الذي طُرِح في الحصاحيص بمنطقة جازان، الأعلى قيمة بمبلغ (361) ألف ريال، يليه شاهين فرخ طرح الحدود الشمالية (أم خنصر) بمبلغ (360) ألف ريال، ثم شاهين طرح شرورة بمبلغ (351) ألف ريال، يليه شاهين طرح الرملة بمبلغ (308) آلاف ريال، ثم طرح الحنو بمبلغ (301) ألف ريال.



وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن مدة مزاد نادي الصقور السعودي كانت هذا العام أطول عن العام الماضي، بعد تمديد فترة إقامته أسبوعين عن الأعوام السابقة، مؤكدًا أن هذا التمديد جاء لإتاحة مزيد من الفرص للطواريح من أجل ممارسة هوايتهم التراثية حتى نهاية موسم الطرح، وتحقيق رافد اقتصادي، مشيرًا إلى أن المزاد يمثِّل حدثًا بارزًا في عالم الصقارة، إذ ينتظره الصقارون كل عام لممارسة هوايتهم في طرح الصقور.

وقال: “حرصنا في نادي الصقور السعودي على عدم إقامة مزاد على الشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما، إذ يقتصر المزاد على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر فقط”.

وأكد الطويل أن النادي يهدف عبر هذا المزاد إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة، ويسعى من خلاله إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على سلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها، خصوصًا الصقر الحر.

يذكر أن نادي الصقور السعودي يقدم حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.