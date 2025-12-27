Icon

خلال أسبوع.. المنافذ الجمركية تسجّل 961 حالة ضبط

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٩ مساءً
خلال أسبوع.. المنافذ الجمركية تسجّل 961 حالة ضبط
المواطن - فريق التحرير

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية (961) حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة (91) صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى (427) من المواد المحظورة, وشهدت المنافذ الجمركية إحباط (1811) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (10) أصناف لمبالغ مالية، و(5) أصناف للأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة, داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، وتستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

